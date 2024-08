A Bakony szívében rejlő kincsekről a Veol.hu készített egy összeállítást. Legendák övezte, múltat, szentek életét idéző csodás természeti környezet, kikapcsolódáshoz, nyugodt elmélyüléshez, elmélkedéshez, elcsendesedéshez ideális helyszín a bakonybéli Szent-kút és környéke, amely Veszprém vármegye hét természeti csodájának egyike.

A Bakony szívében található több monostor is.

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

Rejtett kincsek a Bakony szívében

A hagyomány szerint a bakonybéli monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt (egyébként Esztergomban is évekig élő) Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet. A község tisztelettel őrzi a két szent legendáját. Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát, amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel. Ekkor készült a 14 képből álló stáció és a szikla tetején található kálvária, Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Ma már része a Via Calvaria – Csendhegyek útja túraútvonalnak, melyre hasonló bakonyi, Balaton-felvidéki helyeket fűztek fel.

Hozzánk is elér a történelem

A Bakonyaljából egy szeletke vármegyénkhez tartozik. Csatkán például szintúgy található egy Szentkút, ami minden évben Kisboldogasszony napján az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye, sőt, a Mária útvonal egyik állomása is a Szentkút mellett elhelyezkedő kápolna. Sarlós Boldogasszony templom története egészen a XIV. századik nyúlik vissza. Nemrégiben ásatásokat is végeztek a helyszínen, ugyanis egy pálos kolostor maradványaira bukkantak.