A kommentelők közül többen is írtak arról, bár a koncertet nagyon élvezték, a koncert végén nehezen fért el a kizúduló tömeg, ekkor is többen rosszul lettek. Volt, aki a jegyárra is panaszkodott, mondván, itt sokkal drágábban lehetett jegyet szerezni, mint Azahriah többi önálló koncertjére.

Azahriah európai turnéra indul

Azahriah egyébként legközelebb a Sziget Fesztiválon lép színpadra, majd európai turnéra indul. Fellép Ausztriában, Spanyolországban, Angliában, Franciaországban, Németországban és Csehországban is. A huszonkét éves Azahriah Paul Street néven indított Youtube-csatornájával lett ismert, első albuma 2020-ban jelent meg. Azóta már öt nagylemeznél jár, májusban pedig a Puskás Arénában egymást követő három napon adott telt házas koncertet. Ebben az évben vehetett át Artisjus-díjat, az év junior könnyűzenei alkotója kategóriában.