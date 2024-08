Az OCR akadályfutás, nemzetközi nevén obstacle course running oroszlányi képviselői korán keltek szombaton, és ha aranyat nem is, de ezüstöt és bronzot szép számmal hoztak a sportág badeni világkupájáról. Az edző is és a csapat is boldog.

A badeni OCR világkupa oroszlányi érmesei az első sorban. Az edző, Schrantz Zsolt számára nem az érem a fontos.

Schrantz Zsolt és öt növendéke augusztus 17-én, szombaton, hajnali 4-kor indult útnak autóval, hogy a versenyzők 9 órától már rajthoz állhassanak az ausztriai Badenben megtartott Running Warriors OCR világkupán. Később is indulhattak volna, ha tudják, hogy a világkupa kezdése csúszni fog egy órát, ugyanis az egészségügyi biztosítást végző mentősök ennyivel később tudtak csak megérkezni. Ezúttal 5000 méteres táv nem volt. A futamok csak 3000 méteren zajlottak 82 korosztályos, 291 nyílt és 18 elit kategóriában induló versenyzővel.

– A gyerekeken nem volt semmiféle elvárás terhe, és felszabadultan tudtak versenyezni, már amennyire a 35 fokos hőség engedte – mondta az edző, aki mindig hangsúlyozza, hogy számára nem a versenyeredmények az elsődlegesek, hanem a növendékek személyiségfejlődése, amint azt nem régiben megírtuk.

A világkupán induló öt oroszlányi OCR-es versenyző közül a 14 éves Esztergályos Bence negyedik lett, a 21 éves Schrantz Dávid pedig bronzérmet szerzett. Három sportoló jött ezüstéremmel haza, név szerint a 12 éves Bíró Bálint, a 12 éves Rácz Aisa, és a 15 éves Tóth Zalán. Érdekesség, hogy Tóth Zalán érte el valamennyi korcsoportos mezőny 7. legjobb időeredményét.