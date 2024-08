A Kék Madár Közösség autizmussal élő kamasz fiatalok számára életre hívott csoportjának tagjai maguk választották ezt a nevet: Érdekesen Bekötött Emberek Csoportja. A név pedig jól jelzi, hogy a tagok különleges módon kapcsolódnak a körülöttük lévő világhoz, is igen határozott, sokszor másoktól eltérő véleményük van.

Ez jó alap volt egy-egy beszélgetéshez is, amely az idén harmadik születésnapját ünneplő közösség életében ma már igen gyakori: a klub tagjainak nagy része barátként közeledik egymáshoz, s a szülők, a fiatalok szabadidejükben is keresik egymás társaságát.

John Katalin vezette körbe a fiatalokat a Tulipános Házban

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

Az idei nyári foglalkozássorozaton a klubvezető, Dajcs Bernadett munkáját több felnőtt segítő támogatta, s általában 6-8 fiatal kapcsolódott be a programokba. Első alkalommal szerveztek ottalvós alkalmat: Komáromban tölthettek el két napot pihenéssel, közös időtöltéssel a fiatalok.

Voltak Tatabánya nevezetes helyein is, így ellátogattak a Tulipános Házba, ahol John Katalin, a Tulipános Rendezvényház szakmai vezetője, önkormányzati képviselő vezette körbe a fiatalokat, akik sok időt töltöttek az interaktív bemutatótérben. De jártak standon, Tatán, az Esterházy-kastélyban is, ahol a „tárlatvezetést” már az egyik klubtag tartotta.