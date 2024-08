– A jelenlegi útállapotokra vonatkozóan szakmai szempontból is a teljes körű felújítás lenne a hosszú távú megoldás, ennek megfelelően az egyes felújítási programok összeállítása során az M1-es autópálya alternatív útvonalait magas prioritással szerepeltetjük, bízva abban, hogy ha lehetőség plusz források bevonására, akkor ezek az útfelújítások elsőbbséget élvezhetnek majd a tervek összeállításánál. Az idei évre vonatkozóan a jóváhagyott útfelújítási projektek között ugyanakkor nem szerepel ezen utak felújítása – tudtuk meg a Közúttól. Véleményük szerint bár egy autópálya és egy főút vagy mellékút paraméterei között vannak műszaki különbségek, ugyanakkor az eseti jelleggel megnövekedett kamionos forgalmat is elbírják. Azonban elismerik, hogy amennyiben ezen eseti alkalmak rendszeressé válnak, akkor az állagromlás is felgyorsulhat egyes szakaszokon.

Autópálya helyet autóút?

Dr. Farkas Károly szerint a probléma megoldását az elkerülő utak megépítése jelentené, amire csak évtizedes ígéretek vannak.

– Véleményem szerint nem autópályákat, hanem autóutakat kellene építeni. Annyi a különbség, hogy az autóúton lehet szintbeni kereszteződés. Azonban sokkal olcsóbb a kivitelezésük. Ilyen út megy például Székesfehérvár és Veszprém között is. Elkerüli a településeket. és azok elbírják a 35-40 tonnás járműveket – érvelt az elnök.

Azonban az autóút és az elkerülőút megépítése is csak a távoli jövőben oldhatja meg az érintett települések gondjait. A helyiek azonban azonnali megoldást szeretnének.