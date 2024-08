1992 óta folynak rendszeres ásatások Komárom területén Szőnyben. Ekkor találtak először Római kori maradványokat.

Az ásatások ideje alatt az ELTE hallgatói megállás nélkül dolgoznak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Tanulásnak is teret adnak

Azóta már tudjuk, hogy az ókori Brigetio egy része a mai Komárom-Szőny területén helyezkedett el. A több mint három évtizede folyó rendszeres ásatások alatt sikerült feltérképezni, hogy az egykori legiótábor több ezer négyzetkilométernyi területen fekszik. A Komáromi Klapka György Múzeum, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemmel együttműködve minden nyáron munkába fog. A folyamat érdekessége, hogy a feltárások mellett a helyszín az ELTE régészeinek tanásatásul szolgál. Ugyanis az ókori romai szakos hallgatóknak kötelességük régészeti feltáráson részt venni.

Ritkaság az ásatáson

Az ásatást a Klapka György múzeum igazgatója, Számadó Emese és az ELTE dékánja, dr. Bartus Dávid vezeti és koordinálja. A feltárás életében szinte a kezdetektől meghatározó esemény a nyílt nap. Ez volt az első olyan régészeti folyamat hazánkban, amit bárki szabadon megtekinthetett. Az azóta hagyománnyá vált esemény Számadó Emese elmondása szerint a kétezres évek elején indult, és azóta töretlenül a projekt utolsó hetének szerdáján megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt. A hőség miatt a kezdést idén először délután öt órára tolták. Az időpont változtatás nem befolyásolta a látogatók mennyiségét. Fél négykor már kocsisor állt, a közeli focipálya parkolójánál. Öt órára teljes tömeg hömpölygött a feltárt területek fölött.

Hatalmas tömeg érdeklődött.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Dr. Bartus Dávid vezetésével részletesen is megismerhettük az egykori legiótábor területét. A fiatal régészekre is gondolva leletsimogató is volt, ahol bárki szabadon megnézhette és megfoghatta a több száz éves tárgyakat, miközben az ELTE lelkes hallgatói beöltözve meséltek nekünk a lelt történetéről. A kérdéseknek is bőven volt hely. Szabadon röpködtek a kérdések a szakértők irányába, mind a sátor alatt, mind a tárlatvezetés után. Három szelvény feltárásával 650 négyzetméternek megfelelő területet tudnak átvizsgálni.