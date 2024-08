Bár főleg madarak lelnek náluk menedékre, több emlőst is felneveltek már. Őzgidák, vaddisznók, sőt még hód is otthonra leltek náluk. Legtöbbjük azóta már újra a vadonban éli boldog életét.

Indulnak a gólyák

Jelenleg a Birdmaniában 27 gólya van, amiből a következő hetekben nyolcat el is engednek. Azonban több is a központban marad, amig nem gyógyulnak teljesen fel. Van amelyiknek olyan súlyos sérülése van, hogy sosem repülhet tovább Afrikába. Ők örökre a központ gondozásában maradnak. Ilyen Maca is, aki neve ellenére fiú és akihez párja, Szófi minden évben visszatér. Idén is 5 fiókát neveltek fel, amiből egy volt a sajátjuk, négy pedig mentett tojás volt. Az öt fióka már szárnyaikat próbálgatva repked a magasban, készülnek a hosszú útra.