Interaktív fotók: ennyit változott 50 év alatt az 1-es út ikonikus töltőállomása

Az 1-es út nem csak Komárom-Esztergom vármegyében, de országszerte is kiemelkedő ismeretségű és használatú főút. Akkor és most sorozatunkban most megmutatjuk, mennyit változott a főút ikonikus helyszíne, a felsőgallai benzikút és környezete fél évszázad alatt.

Akkor és most sorozatunkban egy-egy interakítv fotóval mutatjuk meg Komárom-Esztergom vármegye ismert helyszíneit, épületeit. A képek mellé pedig rövid helytörténeti áttekintést is adunk. Ezúttal egy olyan tatabányai helyszínt mutatunk meg, amelyet az ország számos pontján ismerhetnek. Akkor és most a Felsőgallai főút ikonikus töltőállomása. Olvass tovább a teljes, interaktív képhez!

Forrás: Fortepan / UVATERV/Zetovics Márió, 24 Óra Akkor és most: hány különbség van a két kép között? A kép közepén látható csúszkát mozgatva lehet megkeresni a különbségeket a most és az 1973-ben készült fotók között: Ahogy a József Attila Könyvtár oldalán olvasható, a Felsőgallai úton található benzinkút egykor az Ásványolaj Forgalmi Vállalat (ÁFOR) üzemeltetésében működött, az 1-es főút mellett helyezkedik el, és a motorizáció fejlődésének jeleként szolgál az 1960-as évek közepétől. 1975-től kezdve félautópályaként működött az út Tatabánya és Komárom között. 1982-ben az M1-es autópálya Bicske és Tatabánya közötti 2×2 sávos szakaszának megépítése a jelentős autópálya-építési program eredménye volt. Ekkor autóút kötötte össze Tatabányát és Győrt, aztán 1990-től teljes autópálya kapcsolja össze Tatabányát és Győrt. A rendszerváltás óta a Shell multinacionális vállalat üzemeltet itt töltőállomást. További retró fotók Tatabányáról

