Hajrá, Bányász! Hajrá, állatok! Ez lehetne a jelmondata az augusztus 25-i, vasárnapi kezdeményezésnek. Tatabányára, a Grosics Gyula Stadionba várják a futballszurkolókat és az állatokért rajongókat, ugyanis két helyi szurkolói csoport és a Szurkolók az Állatokért Alapítvány munkájának köszönhetően adománygyűjtés indul az Opus Tigáz Tatabánya és a Budafoki MTE mérkőzése előtt.

Adománygyűjtés indul az Opus Tigáz meccse előtt

Forrás: Harsányi Róbert / Facebook

A nemes cél érdekében a meccs kezdetéig várják az adományokat, a főbejárat mögötti standnál. Harsányi Róbert, az alapítvány egyik tatabányai tagja a közösségi oldalon hívta fel minden kedves ismerősének figyelmét a nem mindennapi akcióra. „ A mérkőzésen a Tatabánya szurkolói csoportjai, a Turul Ultrái és a Turul Front, és velük együtt minden állatbarát szurkoló egy gyűjtést szervez az állatok segítésére. Gyertek minél többen, hozzatok magatokkal száraztápot, és támogassátok az állatokat! ” – írja a facebook-posztban.

Van egy jó hírünk azoknak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a meccsre jönni, de segítenének az állatoknak. A város több pontján lehet adományozni, amit a csoport tagjai összegyűjtenek és átadják a helyszínen lévő állatmentőknek a meccs előtt. Például a Benedek Elek és a Móra Ferenc Óvodában is lehetőség van leadni az adományokat, minden hétköznap 7 és 16 óra között.

Adománygyűjtés és egy kis rap

A mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik, előtte egy órával nyitnak a kapuk. A rendezvény remek apropót kínál a találkozásokra is: például a Szurkolók az Állatokért Alapítvány Gerecse és környéke tagjai is ott lesznek, valamint az országos egyesület alapítója, vezetője Kapin Ricsi, és a rapper Essemm is.