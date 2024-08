Eredeti ötletnek gondoltam, hogy augusztus 20-án a Turul-madár mögötti parkolóból nézzük meg a tatabányai tűzijátékot. Mint kiderült, rajtam kívül még sokan mások is hasonlóan eredeti ötletnek tartották ezt. A parkolóban már hely sem volt, így kissé lejjebb tudtunk megállni az autóval, amit perceken belül körbe is állt egy hatfős család. Hamarosan elénk és mögénk is beparkoltak, így a lassan hömpölygő gyalogos emberáradatot már azzal a tudattal kellett fogadnunk, hogy szorongások ide vagy oda, innen többé nincs kiút. Az autóból kiszállva végignéztük a látványos műsort, hazafelé pedig megbeszéltük, hogy a mi tömegiszonyunknak sajnos nem ideális egy ilyen rendezvény.