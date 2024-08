Sokak számára ismeretlen borféleség az ürmösbor. A vermonauta.hu elárulja, hogy ez gyógynövényekkel, fűszerekkel, gyümölcsökkel, cukorral ízesített, és alkohollal erősített szőlőbor. Mindent elárul, hogy a fehér üröm németül Wermut.

Ürmösborkóstoló volt a Majki remeteségben

A hajdani szerzetesek is készítettek ürmösbort, így a kóstolóra is olyan italokkal készültek, amelyek szerzetesi receptek alapján készültek. A remeteség is írja, hogy az ürmösbor meghatározó adaléka a fehér üröm, amelynek a népi gyógyászatban étvágygerjesztő, emésztést és epeműködést serkentő hatást tulajdonítottak, így gyomorbántalmakra is használták. A korabeli források szerint leginkább asszonyok fogyasztották. Nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy az ürmösbor kis mértékben fogyasztva akár orvosság is lehet, de nagy mértékben már méreg.