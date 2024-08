A kántor a miseliturgia énekese, templomi előénekes, aki adott esetben sok más egyházzenei feladatot is ellát. Szabó József hosszú évtizedek óta szolgálja kántorként a közösséget – nem csak miséken, hanem temetéseken is. Jól ismerik őt Szentgyörgymezőn kívül Esztergomban és Pilisszentléleken is. Erős Gábor parlamenti képviselő közösségi oldaláról értesültünk arról, hogy Szabó Józsefet a minap köszöntötték a nyolcvanadik születésnapja alkalmából.