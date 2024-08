Tata 36 perce

A SUP más perspektívát nyújt

Az Öreg-tó az országy egyik legszebb helyszíne arra, hogy az ember deszkára álljon. Ez bizonyítja az Old Lake SUP legújabb fotója is.

Fedezd fel a Tatai vár szépségét egy új perspektívából! Nincs is jobb módja a nyár élvezetének, mint egy SUP túra a festői Öreg-tavon, ahol a háttérben a gyönyörű Tatai vár áll – írják közösségi oldalukon a SUP legnagyobb tatai szerelmesei. A fotó pedig megáért beszél.

