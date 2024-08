Ahogy arról már korábban beszámoltunk, júliusban elhunyt Simsik Cynthia, aki hét magyar klubban, többek között a Komárom és a Dorog együttesében is kézilabdázott. A 31 éves jobbszélsőt meggyilkolhatták. A Bors információi szerint volt párja, a korábban pénzügyi nyomozóként dolgozó Cs. György ölhette meg. Most az árván maradt gyerekek a meggyilkolt édesanya szüleihez kerültek.

Cynthia volt párja megpróbálta elrejteni volt párja holttestét, de amikor ez nem sikerült neki, akkor megpróbálta öngyilkosságnak beállítani a történteket. Végül bevallotta szörnyű tettét a rokonoknak, a rendőrségen azonban a gyilkosság tényét tagadta. Az ügy végére azonban nem a rácsok mögött kell várakozni. Egy eljárási hibára hivatkozva a szabadlábra helyezését kérte a bíróságtól, amit végül jóvá is hagytak.

A Bors arról is beszámolt, hogy Cynthia édesapja, Tibor elmondta, hogy Cs. György már korábban is volt erőszakos lányával, aki csak azért nem hagyta ott, mert a férfi a gyerekekkel sakkban tartotta őt. A kétgyermekes édesanya édesapja azt is elárulta, hogy gyászukban és felháborodásukban némi vigaszt nyújt, hogy megszületett az a jogerős végzés, ami alapján Mia és Dominik velük maradhat.

– Ez már megváltoztathatatlan, ez ellen már semmit nem tud tenni. Most már végre Mia is velünk van, egy napja. Leelőztük őt! Ha nem lett volna meg ez a végzés, oda vihette volna, ahová csak akarta volna – fejtette ki a gyászoló apa, aki feleségével most csak arra koncentrál, hogy Dominik és Mia képesek legyenek feldolgozni ezt a szörnyűséget.