Komárom A KÖSZ ökotáborának első napján először Budapestre, a MOHU-hoz vezetett a résztvevők útja, ahol Runtág Tivadar operatív igazgató jóvoltából a táborozók megismerték a hulladékpiramist, a hulladék útját. Ezt követően Kiskörére mentek, ahol a PET Kupa működéséről hallottak előadást, megtekintették a PETszedő hajókat is. Később elindultak Debrecenbe, a tábor helyszínére.

A Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe is ellátogattak a KÖSZ tábor résztvevői

Fotó: KÖSZ Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők / Forrás: Facebook

A második napon Fehérvári Dávid, az egyesület vezetője nyitotta meg a tábort. Vendégük volt Bodrogi Richárd, a Tempus Közalapítvány főigazgatója, Hegedűs Imre a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetség elnöke, valamint Tarsoly Dániel a Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály vezetője az Energiaügyi Minisztériumtól. A nap során volt kvízverseny, előadás az Európai Unió célkitűzéseiről, valamint a gilisztás komposztálás rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Végül Aradi Csaba ökológus, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park volt igazgatója tartott előadást a patakról, annak környezetéről.

A harmadik nap délelőttjén a táborozók pólókat batikoltak, majd kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program. Este a Hortobágyra látogattak el, ahol hullócsillagokat néztek.

Másnap a városházáról érkeztek előadók, akik a város jó gyakorlatairól és kihívásaikról beszéltek. Utána elindultak az A.K.S.D. hulladékgazdálkodási vállalathoz, ahol Nagy Péter csoportvezetővel megnézték a hulladéklerakót, az elektronikai hulladék bontóüzemet és a veszélyeshulladék-előkezelő üzemet. Később a Nagyerdei parkba látogattak, ahol Váradi Zoltán, a természettár vezetője bemutatta, a madár-lakópark sétányt és a Future of Debrecen tevékenységét.

Az este egy vitaesttel folytatódott, amelynek témája a Kinek a felelőssége? volt. Később zöld Activityt is játszottak, majd búcsúbulival zárták a napot.

Az utolsó napon a ismét a fővárosba vezetett az útjuk, ahol a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe látogattak el. Itt Marosfalvi Zsófia tartott előadást a telep működéséről. Azt is láthatták, hogyan kerül az égetőbe a hulladék.

Komposztálni is tanít a KÖSZ

A KÖSZ tagjai több komáromi nyári táborba is ellátogattak az utóbbi időszakban. A koppánymonostori Fenyvesben rendezett ökotáborba is elmentek, hogy ismereteiket átadják a gyerekeknek. A fiatalok sokat megtudhattak a környezetvédelem fontosságáról és a Dunáról is. Az egyesületi hőprés segítségével hasznos tárgyakat készítettek műanyagból, például vonalzókat és könyvjelzőket. Ezt megelőzően az ácsi napközis táborban a gyerekek arról tanultak Liszkai Boglárkától, az egyesület tagjától, hogy miért fontos a komposztálás, illetve mit szabad és mit nem bedobni a komposztba.