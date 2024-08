Akkor előadást is tartott két kiváló vármegyei kutató, helytörténész életéről is. Ennek kapcsán merült fel: miként leli meg a kutatási területét a helytörténész? Milyen találkozások előzhetik meg ezt a tevékenységet, amely sokszor egy nyomozásra hasonlít. Felmerült a kutató felelőssége is, hiszen a világhálón is sok olyan információt található, amely nem hiteles. Éppen ezért javasolta a helytörténész a hiteles forrásokat, és azok megnevezését.

Simonik Péterrel beszélgettünk

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

Dr. Simonik Péter tanulmányait végezte a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola általános szociális munkás, valamint az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének szociálpolitikus szakán, majd szociálpolitikai szakterületen szerzett tudományos fokozatot.

Doktori disszertációját „Szociális érzékenység vagy gazdasági érdek? Munkásjóléti intézmények a magyar bányaiparban a két világháború között” címmel, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. vállalati jóléti politikájáról írta.

Dolgozott a tatabányai Családsegítő Szolgálatnál, a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Humán Szolgálatánál, majd a magyar szociális felsőoktatás különböző intézményeiben lett oktató, elsősorban szociálpolitikai és társadalomtörténeti tárgyakat oktat. Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának levéltárosa és igazgató-helyettese is volt.