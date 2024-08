A postaszolgáltatás ellátása és helyben tartása nehéz feladat a települések életében.

Kérdéses a posta helyzete

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Van, aki harcol

Sok esetben a kihelyezett postaépületek megtartásáért harcolnak. Arról már korábban beszámoltunk, hogy Bakonysárkányon ezért küzdenek. A kihívás több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött. 2010-2011-ben a helyi önkormányzat határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa a postahivatal hosszú távú fennmaradását, átalakítva a tűzoltóság épületét és hosszú távú bérleti szerződést kötve, ezáltal stabilizálva a postai szolgáltatások nyújtását a faluban. Azonban 2022-ben egy újabb postai átszervezés veszélyeztette a stabilitást.

A postaszolgálat postapartnerségi szerződést ajánlott a Bakonysárkányon működő kisboltoknak, de egyik sem bizonyult erre alkalmasnak. Ennek következtében a lejáró bérleti szerződést meghosszabbították, és a postai szolgáltatások továbbra is az épületben működhettek. A szerződés lejárt, az önkormányzat a meghosszabbítási szándékát jelezte, elindította a folyamatot, de még nem dőlt el a helyzet. A legnagyobb probléma az, hogy a mobilposta nem szokásos nyitva tartással működik, sokaknak az irodaidő után lenne csak ideje postára menni. A környező települések életében egy utolsó bástyaként működött a bakonysárkányi posta.

Hirtelen bezárások

De nem csak a Bakonyalján kétes a posták helyzete. Bő egy éve jelentette be a Magyar Posta Zrt., hogy az 1500 fő alatti kistelepülések posta szolgáltatásait gazdasági megfontolásból átszervezik. Augusztus elején újabb postabezárásáról döntött a cég. A közelmúltban Esztergom környékén két településen, Dágon és Únyon zárt be a posta. Akkori megkeresésünkre a posta azt mondta, hogy az üzemeltetési mód váltásra az ügyfélforgalom csökkenése miatt van szükség. A kommunikációs osztály akkor azt is elmondta, hogy a cég a postapartneri együttműködésre törekszik, de mint Bakonysárkány esetében is láthattuk, ez messze nem olyan egyszerűen kivitelezhető, ha nincs egy megfelelő kisbolt, ami ellátná a feladatot. Ha a postapartneri együttműködés nem megoldható, mobilposta-szolgáltatással viszik helybe az ügyintézést.