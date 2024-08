Ezt nézd meg! 1 órája

A hosszú hétvége legjobb fotói egy helyen

Ezúttal is megörökítettük, és el is hoztuk nektek az elmúlt hétvége eseményeit képekben. Kettő helyett négy nem is akármilyen nap eseményein voltunk ott.

GALÉRIA: Meglestük, hogyan készül az igazi, ünnepi kovászolt kenyér (Fotók: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: UFO koncert és életképek a Boroszlány szombati napjáról (Fotók: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: Nyáresti impressziók az oroszlányi evangélikus templomban (Fotók: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: Samu-nap Vértesszőlősőn (Fotó: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: Sup nyíltnap az Öreg-tavon (Fotó: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: Lecsófőző verseny és családi délután Naszályon (Fotó: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: A tatai nutria család köszöni szépen, még mindig tökéletesen érzi magát (Fotó: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Meglátogattuk Edinát és Jogart, akik Tatát képviselik majd a Nemzeti Vágtán (Fotó: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Kipakoltak az árusok, forog a körhinta Tatabányán (Fotók: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Megszegték az új kenyeret Komáromban (fotó: K. D.) Fotók: Körtvélyfáy Dina

GALÉRIA: Megemlékezés és koszorúzás augusztus 20-án Oroszlányban (Fotók: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

GALÉRIA: Augusztus 20-át ünnepelték Esztergomban (Fotók: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Tatabánya Kenyere verseny és díjátadó (Fotók: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Kenyéráldás kenyérosztás Tatabányán (Fotók: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

GALÉRIA: Ünnepi megemlékezés és városi díjak átadása augusztus 20-án Tatán (Fotók: F.P.) Fotók: Flajsz Péter

