Bár a párizsi olimpia véget ért, A Samu-napon megrendezik az őskőkori ötpróbát, ahol többek között ősbölényre és egyéb állatokra is vadászhatnak a bátor vállalkozók. Az ötpróba egyes számain menetlevél segítségével mehetnek végig. Ha sikeresen teljesítettek minden feladatot, ínycsiklandó jutalomban részesülnek.

A látogatók a Bogárháton mesés bemutatóján megismerkedhetnek a rovarok varázslatos világával, és időgépbe is szállhatnak, hogy visszajuttassanak egy titokzatos dínótojást a múltba, majd pedig gipszbogarat, dínót és virágot festhetnek. A mozirajongók páratlan környezetben élvezhetik egész napos filmvetítéseinket, többek között megnézhetik az idén Oscar-díjra jelölt Gauder Áron Samu vacsorája című animációs filmjét.

Vízi élményeket gyűjthetünk SUP-pal

Kihagyhatatlan lehetőség várja az érdeklődőket a tatai SUP nyílt napon augusztus 18-án, vasárnap 9 órától késő délutánig. A festői szépségű Öreg-tavon egy rövid, de élményekkel teli SUP túrára hívnak a szervezők, akik a résztvevőknek ajándékcsomaggal is kedveskednek. A nyílt napon lesz kezdő és haladó oktatás végzett edző segítségével, a gyakorlott SUP-osok pedig körbejárhatják a Tatai tavat egy könnyed 5 kilométeres túra keretében. Az eseményen lehetőség lesz MegaSUP kipróbálására is.

Ürmösbort kóstolhatunk Majkon

Augusztus 17-én, szombaton 14 és 16 órától a kolostor pincéjében szerzetesi recept szerint készített ürmösbor kóstolóra várják az érdeklődőket Majkra. Az ürmös a téli esték egyik kedvelt itala volt, a korabeli források szerint leginkább az asszonyok számára. Sokáig csak házi fogyasztásra készült, nem nagyüzem körülmények között és kereskedelmi forgalomba sem került. A gyógynövényekkel gazdagított édes bor számos betegségre gyógyírt jelentett, sokan gyomorbántalmaikat csillapították egy-egy pohárka ürmössel. Fő alkotórésze a fehér üröm, amelynek a népi gyógyászatban étvágygerjesztő, emésztést- és epeműködést serkentő tulajdonságokat tulajdonítottak. De csak kis mennyiségben fogyasztandó, mert nagy dózisban toxikus. A programnak részvételi díja van.

Falunap lesz Csémen

Augusztus 17-én, szombaton tetőfokára hághat a hangulat Csémen, a település falunapján. Remek programok, koncertek sora és gyereknapnak is beillő szórakozási lehetőségek várják a kicsiket és nagyokat, családokat.

Sárisáp már vasárnap ünnepel

Augusztus 18-án, vasárnap már ünnepi programok sora kínálja magát az érdeklődőknek. 11 órakor áldják meg az új kegyerek az ünnepi szentmisén, délután pedig kirakodóvásár, kültéri molinókiállítás vár mindenkit a közösségi tér kertjében. A Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a község területén 15.30-kor indul, 17 órától pedig kiállítások sora nyílik meg. 17.30-tól térzene a Sárisápi Bányász Fúvószenekarral, 18 órától elismeréseket, kitüntetéseket adnak át. Este 8-tól hajnali 3-ig pedig jön az utcabál, benne 21.30-tól vízishow-val és tűzijátékkal.

Naszályon is korán kezdik

Augusztus 18-án vasárnap 14 órától lecsófőző verseny és családi délután lesz Naszályon a Búcsú téren, a Pihenőparkban. Lesz tutajos ugrálóvár, Shinkendo-Szamuráj kardvívás bemutató, habparty gyerekeknek 18 órától este 10-ig Retro buli Dj Felberrel