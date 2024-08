Fűtés szempontjából lehetőség van vegyes tüzelésű kazán beépítésére, valamint a felső szinten klíma helye is kiépítésre került. Nyílászárók műanyag, szúnyoghálóval, redőnnyel, felső szinten belső nyílászárók fa. Az ingatlan tetőszerkezete is felújított, a kémény új. Az alsó szint betonfödémes, a felső szint stukatúros, vékony betonnal. Az ingatlan teljes külső szigetelést és új színezést is kapott.

A telek 1375 m2, melynek az első része térkövezett. Épült itt egy nyári konyha, ahol vízhálózat és fűtés is kiépítésre került, illemhelyiség van, fürdőszoba helye kiépítve. Akár külön lakrész is könnyen kialakítható belőle. 3 garázs, fedett 4 autós beálló, faház, egyéb tároló is található az udvaron. A telek másik része füvesített, gyümölcsfákkal, igazi gyerekparadicsom, fedett kiülővel kimondottan pihenésre kialakított.

