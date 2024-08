Nap mint nap hallani rettentően nehéz sorsokról, olyan emberekről, akiknek minden napjuk a túlélésről és a pokolian nagy küzdelemről szól. Ilyen helyzetben él az a tatabányai idős hölgy is, akinek most a Jákob Zoli Alapítvány nyújtott segítséget.

Jákob Zoli Tatabányán is segítő jobbot nyújtott a nehéz sorsú házaspárnak

Forrás: YouTube/Jákob Alapítvány

Jákob Zoli nem hagyta magára a tatabányai házaspárt

A női körmök atyja nem csak hatalmas vagyonáról híres, hanem rettentően nagy szívéről is, amely országszerte a nehéz sorsú emberek támogatásában is megmutatkozik. Korábban alapítványa már járt vármegyénkben, akkor egy oroszlányi édesanyán és kislányán segítettek. Most azonban Tatabányára vezetett útjuk, ahol ismét egy szívfacsaró sorsba futottak bele.

A Jákob Zoli Alapítvány YouTube-csatornáján tett közzé videót a tatabányai látogatásról. A tatabányai hölgyet a vasútállomásnál található aluljáróban keresték, mert minden nap ott szokott kéregetni. A családja egyetlen kenyérkeresője rokkantnyugdíjasként, egyedül próbálja eltartani beteg férjét. Végül telefonon sikerült elérni, így egy alapos bevásárlás után elindultak az idős házaspár lakhelyére, Tatabánya-Salakdombra. Mindezek után a hölgy belekezd szívfájdító történetükbe.

– Kéregetek. Leülök, leteszem a poharam és aki ad önként, az ad, aki nem, az nem. Én 35 ezer forint nyugdíjat kapok. Nagyon kevés ez pénz, nem tudunk ebből kijönni – mondja az asszony, aki havonta, nagyjából 100 ezer forintot tud összeszedni a nyugdíjával együtt. Majd a férje veszi át a szót:

Tatabányán tényleg az nem dolgozik, aki nem akar!

Majd érkezik is a kérdés, akkor ő miért nem. Pillanatok alatt jön a mellbevágó válasz.

– Lebénultam a fél oldalamra, 3 sztrókot kaptam már – meséli a bácsi, akit felesége öltöztet. Házukban is nagyon szegényes körülmények uralkodnak. Villany és víz sincs. Vizet a temetőből hordják kerékpárral, amely 4-5 kilométerre található otthonuktól. A hölgy egyszerre 60 liter vizet hord el kilométereken keresztül, hogy legalább vizük lehessen.

A házban fürdőszoba sem található, lavórban, kis kádban oldják meg a tisztálkodást. Télen a fűtést eddig kandallóval oldották meg, de a mostani tél még képlékeny, mert rossz állapotban a kandalló, újra lenne szükség. Gáztűzhely és palack van, amelyet szintén kerékpárral jár cserélni a rokkantnyugdíjas hölgy. Nem csak férje, ő maga is betegeskedik.