A Bakonyalja vidéke egy csodálatos természeti környezetben megbújó régió, nem csak gyönyörű tájaival, hanem gazdag kulturális örökségével is lenyűgöz. A hegyek ölelésében, zöldellő erdők között megbúvó falvak templomai különleges történeteket őriznek. Minden egyes épület a múlt egy darabkája, amely bepillantást enged a régmúlt idők mindennapjaiba és vallási életébe. Ezekből hoztunk nektek most 5-öt.

Szent Péter és Pál templom, Császár

A vármegyei értékek között is számon tartott templom 1771-1775 között épült, barokk-klasszicista stílusban. Tervezője Fellner Jakab volt. Érdekessége, hogy a korábbi templom tégláit is felhasználták a jelenlegi templom építéséhez amelyek közül emlékeztetőként a templom udvarában megtekinthetünk egyet. Mint a község honlapján írják, idegenforgalmi látványosság is a műemlék templom, melynek barokk festményeit Dorfmeister István készítette. A freskók ma is a régi szépségükben pompáznak, viszont a festményeket 2009-ben több, más templomokban lévő Dorfmeister-festménnyel együtt ellopták, de néhány évvel később után előkerültek. A restaurálást követően visszakerültek eredeti helyükre, így a teljes templombelső újra a régi fényében látható.

A császári templom belső tere

Fotó: Sipos Zoltán / Forrás: kemertektar.hu

Szent György templom, Ászár

Ászár középkori templomának helyén épült 1764–1766 között a tatai építőmester, Fellner Jakab tervei alapján. Tornyát 1778-ban, kapuját 1782-ben építették hozzá. 2023-ban újították fel.

Az ászári templom 2023-ban újult meg

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat/Facebook

Szent Bertalan templom, Bakonybánk

Bakonybánk Szent Bertalan Templom

Forrás: miserend.hu

Több mint 500 évre nyúlik vissza története, ugyanis a 15.században épült. 1739-ben azonban leégett. 1748 után újjáépítették, bővítették. Tornya és főhomlokzata 1900 környékén épült hozzá.

Nagyboldogasszony templom, Súr

A súri templom egy régi fotón

Forrás: sematizmus.vefleveltar.hu

A templomot 1784-ben építették, 1798-ban került mellé a tornya. 2008-ban teljeskörű restaurációt végeztek az épületen. Érdekessége, hogy oltárképe Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja, és az 1720-as évek végén készült. Mint a súri önkormányzat honlapján írják, 2010-ben, teljes felújítás során kívül-belül megszépül az épület. A lábazat előbukkanásakor látható volt, hogy az épület elején kőből van az alap, majd a hátsó résznél átvált téglára. Vagy a középkorban is állt a dombtetőn egy templom, amelynek kő volt az alapja, vagy egy barokk templom alapja tűnt elő. Az épület műemlékvédelem alatt áll.