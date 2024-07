A Kemma.hu-nak korábban podcastekben is mesélt a tatai, tatabányai zsidóság történetéről és a tatai sírkertről. A tatai zsidó temető hazánk egyik legrégebbi, máig is működő sírkertje, amelyet a 18. század közepén alapítottak. Itt található a legtöbb, még eredeti helyén álló 18. századi síremlék, valamint az ország legrégebbi, 1740-ben állított sírköve is.