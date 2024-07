Oroszlány immáron másodszor látta vendégül a Virágos Magyarország zsűri bizottságát, akik a tavalyi év mintájára nemrégiben érkeztek a közterületek szemrevételezésére.

A Virágos Magyarország verseny zsűrije a haraszthegyi Cultplay játszótérre is ellátogatott

Fotó: OIH Zrt. Facebook / Forrás: Beküldött

Míg tavaly kizárólag tematikus pályázatot nyújtott be a város, addig idén – a tavalyi zsűri javaslatára – már településként is, és Virágzó Közösség tematikus témában is részt vesz a megmérettetésben a bányászváros.

A városi honlap információi szerint a bizottság elsőként a polgármesteri hivatalba látogatott. Rajnai Gábor alpolgármester és Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója fogadta a zsűri tagjait, majd rövid bemutatót tartottak a város zöldfelületein zajló munkálatokról, a köztisztaságért tett erőfeszítésekről és a település városképét érintő fejlesztési programokról.

Megtekintették a Haraszthegyen, a falusi Rózsaligetben és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola előtt újonnan telepített rózsa ágyásokat

Fotó: OIH Zrt. Facebook / Forrás: Beküldött

A Virágos Magyarország verseny nem csak a virágokról szól, a zsűri mindig vizsgálja az adott település köztisztaságát, az utcabútorokat, szemétgyűjtő edényeket és buszmegállókat, továbbá a zöldfelületeinek minőségét, fenntarthatóságát, környezettudatos módszereit, valamint a civil szervezetek, intézmények és vállalkozások részvételét a városkép formálásában, szépítésében. A tájékoztató után megtekintették a Haraszthegyen, a falusi Rózsaligetben és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola előtt újonnan telepített rózsaágyásokat.

A szemlebizottság tagjai felkeresték a Szent Borbála teret, a Cultplay játszóteret, mindhárom esőkertet, és a „településkapunál” található kerékpárút eleji, a bicósokat köszöntő ültetéseket. Kritikus szemmel vizsgálták a magánterületek, a körforgalmak, valamint a Rákóczi út virágosítását, továbbá felkeresték az Oroszlányi Bányászati Múzeumot is.

Oroszlány közterületein csaknem 11 ezer fát lehet csodálni. Az állomány gondozása, a csemeték locsolása, a középkorú fák gallyazása, a lomb folyamatos gyűjtése, illetve az idősebb fák vissza-, adott esetben kivágása sokszor erőt próbáló feladat, de megéri. A zsűri tagjai jártak a Rosenberg és a Kossuth Lajos utcai fasoroknál, a Topolya kút melletti ligetben, zárásaként pedig azt is elmondták, hogy jó úton jár a város. Mint kiemelték, a zöldfelületek megbecsülése és megóvása rendkívül fontos feladat.