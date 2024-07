Már több mint egy hete gyötri térségünket a pokoli kánikula. Az előrejelzések szerint még egy darabig nem is számíthatunk felfrissülésre. Bár pénteken vármegyénkben a kora esti órákban meg-megdörrent az ég és felerősödött a szél, azonban a vihar nem nálunk, hanem a Duna túlsó partján, Szlovákiában tombolt. Környe testvértelepülését, Tardoskeddet teljesen letarolta. A környei sörfesztiválra érkező tardoskeddi delegáció nem is tudott teljes létszámban megjelenni.

Nem kímélte Tardoskeddet a péntek esti vihar

Forrás: Facebook/DHZ Tvrdošovce - ÖTE Tardoskedd

Beke László környei polgármester ünnepi megnyitó beszédében ki is tért erre. A tardoskeddiek minden évben tiszteletüket teszik a sörfesztiválon, azonban a pénteki tomboló vihar tett arról, hogy mindenki ne tudjon eljönni és jól érezni magát. A szlovák településen pénteken akkora vihar pusztított, amely teljesen szétvert mindent.

– A hivatalos delegáció nem érkezett meg, mert tegnap ott egy akkora vihar volt, ami szinte teljesen letarolta az egész települést. Nagyon sokan otthon maradtak és a kármentésen dolgoznak. Hadd kérjek nekik egy nagyon nagy tapsot, mert amíg mi itt mulatunk, ők kemény munkát végeznek – fejtette ki a polgármester.

Megtépázta a vihar a vidéket

A bumm.sk, valamint a parameter.sk is arról ír cikkében, hogy Nyitrai megye több járásában is hatalmas vihar tombolt, ami fákat csavart ki, tetőket rongált meg. A Nyitra melletti Thermal Park Nitrava közleményt is adott ki arról, hogy szombaton zárva maradnak, mert az egész területet ki kell takarítaniuk. Végül jól haladtak a munkálatokkal és kinyithatták a medencéiket.

Bőven akadt dolga a tardoskeddi önkéntes tűzoltóknak is, fotóikból látszik, hogy tényleg nem kímélte a kistelepülést az időjárás. Fák dőltek ki, ágak szakadtak le és több tető is megrongálódott.

De nem csak Tardoskedd járt pórul péntek este Szlovákiában. Tata testvérvárosa, Szőgyén önkéntes tűzoltóinak is akadt bőven munkájuk a vihar elvonulása után. Nagy erőkkel segítettek Köbölkúton, ahol szombaton délelőtt 11 órától dolgoztak megállás nélkül a viharkárok felszámolásán.