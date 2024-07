Szökött emu szaladt Nyergesújfalu irányából Tát felé július 7-én, vasárnap. A madárról olvasónk, Farkas Zoltán készített felvételt a kerékpárúton, amelyről az emu a vasúti töltésre is felszaladt.

Korábban is előfordult már, hogy különleges szökevények szaladgáltak Komárom-Esztergom vármegyében. Olvasóink láttak korábban emut, pónit, de kerestünk már kengurut, vaddisznót és gólyát is.

Nem ez az emu volt az első különleges állat, amely elszabadult a környékünkön:

Tatabányán egy lakótelepen pónilovakat kergettek, Mocsa és Komárom között is nyargalt már emu, ahogy Oroszlányban is, kenguru a tatai kerékpárúton is átugrált már, míg Szőlősről egy házi, mangalica-vaddisznó szökött meg korábban.