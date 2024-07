Száz méterre laknak. A méter tuti, a séta már inkább csak színpadi, gyenge fordulat nem sokkal a déli harangszó előtt. A vas nagykapu kis, rácsos ajtaja most is nyitva. Hatalmas veszekedés hangjaira nyitok be a teraszról az előszobába. Szokatlan módon megy az anyázás, a számonkérés, a szentségelés. Enyhén szólva nagyon meglepődve lépek a nappaliba. Janó és felesége, Katka szöveget olvas egy-egy papírlapról. Hétvégén szereplők lesznek a helyi nyugdíjasok klubja műsorának. Erre próbálnak. Örültek, hogy nem éreztem hitelesnek párbeszédüket. – efká –