Kedden megkezdődött a volt Fortuna söröző épületének bontása, a munkavégzés egy nagyobb városfejlesztési projekt előkészítéseként értelmezhető – derül ki a dorog.hu tájékoztató cikkéből. A település hivatalos oldalán 2020 októberében közölték a lakossággal, hogy az önkormányzat megvásárolta a volt vendéglátóhelyet, melynek helyén egy új közösségi tér jön majd létre.

Eltűnik a kocsmaépület, a bontás után elkezdődik a városfejlesztési projekt.

Mint arról lapunk is beszámolt, az önkormányzat "Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Dorogon" című pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP_Plusz) 500 millió forint támogatást ítéltek meg a város számára. Dorog több pontján is várható zöldfelület fejlesztés, például kialakítják a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kertjét és városi közösségi teret hoznak létre. A Jubileum téri játszótér is megújul, a kisgyermekes családok örömére új, korszerű, minden igényt kielégítő eszközöket helyeznek majd el a helyszínen. A projekt keretében a vasút menti zöldsávot is rendezni fogják és megújítják az egyre hiányosabb Köztársaság úti fasort is. A néhány évvel ezelőtt a Zsigmondy Vilmos lakótelep sarkánál létesített kutyafuttató területén is várhatók fejlesztések.

Egyébként a dorog.hu mostani cikkében említik, hogy az Esztergomi út, illetve a Hantken Miksa utca kereszteződésében zajló előkészítés során elbontják az egyszintes régi vendéglátóegység épületét, ugyanakkor ez a munkavégzés nem tartozik bele az uniós forrásból a TOP_Plusz keretében megvalósuló zöldfelület fejlesztésbe. A volt söröző bontási költségeit a városi önkormányzat a saját költségvetéséből fedezi. Hozzátették azt is, hogy a munkálatok befejezését követően a folyamatban lévő tervezés eredményeként elkészülő tervek birtokában fogják majd lefolytatni a közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeként ki fogják választani azt a céget, mely a felsorolt fejlesztések kivitelezője lesz.