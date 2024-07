Sok kicsi nem megy sokra

– Ezek az összegek sokszor 50, 100, 200 forintonként érkeznek a számlánkra. Nálunk 10 nap alatt mintegy száz tétel érkezett be, összesen 49 ezer forinttal. Egy olyan szervezetnél, akiknél a bejött összegeket könyvelni kell, hatalmas plusz feladat tételenként feldolgozni ezeket az utalásokat. Hiszen ez havi 10-500 pluszt tételt is jelenthet. Feltehetően meg fogja emelni a könyvelés díját is – vélekedett a madárvédő egyesület vezetője, aki attól is tart, hogy a kezdeti lelkesedés ellenére nem fognak az állatvédők jobban járni. És ez a nagyobb baj.