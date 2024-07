Az év elejétől új üvegvisszaváltási rendszer indult Magyarországon a MOHU által biztosított üvegvisszaváltó automatáknál. Ráadásul az üvegekért visszajáró összegeket még jótékony célra is felajánlhatjuk.

A REpont üvegvisszaváltókban akár jótékony célra is felajánlhatjuk a visszajáró pénzt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az üzletek polcain sorakozó üvegek legtöbbjén már szerepel az 50 forintos kis jelzés, ami azt jelenti, hogy vásárláskor az üveg díját is ki kell fizetnie a vevőnek. Azonban az összeget vissza is kapja, ha a boltnál található REpontba, illetve üvegvisszaváltóba bedobja. A visszajáró pénzt pedig kérhetjük a bankszámlánkra, levásárolhatjuk, vagy felajánlhatjuk egy speciális QR-kóddal rendelkező civil szervezet, alapítvány számára adományként. Utóbbit mi is kipróbáltuk.

A jótékony üvegvisszaváltó

A folyamat pedig nem bonyolult, először is le kell tölteni a telefonunkra a kiválasztott szervezet QR-kódját. A Repont.hu oldal tájékoztatása szerint először be kell dobálni az üvegeket, majd kiválasztani a jótékonyság lehetőséget, végül a telefonunkra lementett QR-kódot beolvasni a kis ablakban. Ha sikerült, a gép sípol egyet, majd a képernyőn ki is írja a szervezet nevét, ahova küldeni szeretnénk az összeget.

A BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpontnak is van már ilyen QR-kódja. A központ vezetője már meg is osztotta közösségi oldalukon, hogy érkeztek be felajánlások a számlájukra. Azonban nem mindenki ilyen szerencsés.

Nem mindenkinek működik

A Tappancs Alapítvány Állatotthon és Őrszolgálat vezetője, Zsigáné Marosi Éva a Kemma.hu-nak elmondta, hogy számukra még nem érkezett jóváírás a MOHU-tól.

– Több támogatónk is jelezte, hogy már az üvegvisszaváltóknál számunkra ajánlották fel a visszajáró pénzt. De mi is teszteltük már a rendszert. Van olyan segítőnk, aki elhozta hozzánk az üvegeket, mert nem tudja, vagy akarja kezelni az automatát. Így mi vittük vissza a REpontba, és választottuk ki a jótékonyság lehetőséget. Azonban hiába vártuk a visszaváltásból befolyó összegeket, nem érkeztek meg a számlánkra – árulta el Éva, aki a MOHU ügyfélszolgálattal is egyeztetett, de megoldást nem találtak a problémára. A Kemma.hu megkereste a MOHU-t, hogy mi lehet az oka a problémának. Válaszukról beszámolunk.