A hét végén rendezi meg a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület a tata önkormányzatának támogatásával az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot, az Old Lake Man Középtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupát, valamint a város ad majd otthont a Paratriatlon Világkupa egyik európai állomásának is. Mindez azt jelenti, immár hagyományosan, hogy a a városban és környékén élőknek útlezárásokra kell számítaniuk, a viadalok ugyanis hagyományosan országúti, aszfaltos szakaszokon is zajlanak. Összegyűjöttük egy térképre a versenyútvonalakat, hogy az autósok egyben lássák, hol lesznek majd lezárva utak.

Cikkünk végén kattintható, nagyítható térképen is elérhetőek a versenyútvonalak, ahol teljes útlezárásokra kell számítani

A vármegyei rendőrfőkapitányság tételesen fel is sorolta, hogy hol és mikor milyen útlezárások lesznek. Már a verseny előtt, július 12-én 12 órától 13-án 12 óráig megállási tilalmat rendelnek el a Güntner Aréna előtti parkolóban, a Hajdú utca mindkét oldalán, valamint a Kocsi és a Toldi Miklós utcai parkolóban. Július 12-én 14 óra és 16:30 között a Paratriatlon Világkupa kerékpáros- és futóverseny útvonalát fogják bejárni motoros rendőrök és motoros útvonal-biztosítók közreműködésével, így ideiglenes forgalomkorlátozásokra, a járműforgalom lassulására, torlódásokra kell számítani Tata belvárosában. Elsősorban a Kastély tér, a Hősök tere, a Kossuth tér, a Május 1. út, a Táncsics Mihály út és a Környei út környezetében.

Ha valaki drukkolni szeretne a versenyzőknek, azt legelőször majd az ökoturisztikai központnál teheti meg, hiszen ott lesz az úszás rajtja.