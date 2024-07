Újabb tüzérek tettek esküt a tatai dandárnál. Ők már a második csoport, akik az "Embert a vasra" kampány részeként csatlakoztak a honvédséghez.

A tatai dandárban újabb 50 tüzér tett esküt

Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook

Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár közösségi oldalán adta hírül, hogy sikerrel teljesítve az alapkiképzést újabb 50 fő tett ünnepélyes katonai esküt Tatán, akik a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály állományában kezdik meg szolgálatukat.

Új tüzérek a tatai dandárnál

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően technikai fejlettségét tekintve mintegy hetven évet lépett előre az időben a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály. De ahhoz, hogy a tüzérség fejlesztése eredményes legyen, a most esküt tett katonák szolgálatára is szükség van. A honvedelem.hu tájékoztatása szerint többek között erről beszélt Tóth István ezredes, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár dandárparancsnoka Tatán, ahol az önjáró tüzérosztály leendő katonái tettek ünnepélyes katonai esküt.

Az új tüzérek a tavaly átadott kupolaépületben található szimulációs központban tanulhatnak

Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook

– Köszönöm, hogy csatlakoztak a Magyar Honvédséghez, vállalták a kihívást. Köszönöm azt a teljesítményt is, amit az elmúlt hetekben nyújtottak, és mindenkinek gratulálok az alapkiképzés sikeres elvégzéséhez – emelte ki a dandárparancsnok, majd a családtagoknak is megköszönte, hogy a katonáknak biztos „hátországot” teremtenek. – Fegyelmezettek, okosak, úgyhogy jó tüzérek lesznek – szögezte le az esküt tettek további szolgálatával kapcsolatban Nónay Marcell hadnagy, a katonák tízhetes alapkiképzésének századparancsnoka, aki elmondta, a jó képességű csapatból nagyon sokan az elvárások felett teljesítettek.

Nők a csapatban

A leendő tüzérek között a három nő egyike a komáromi Ladányi Gréta, aki évek óta tervezte a bevonulást, de most lehetősége is nyílt rá, hogy a neki szimpatikus szakirányt válassza, ahol karrierlehetőséget is lát a maga számára. Varga Kevin Nógrád megyéből, Balassagyarmatról érkezett és az alapkiképzés alatt ő nyújtotta a legjobb teljesítményt. Az eltelt tíz hétről elmondta, hogy nem is gondolta, a csapat ennyire összekovácsolódik: „az egész társaság kivétel nélkül összetart”. Hozzátette, hogy alapkiképzésen fogott először fegyvert a kezében és a kiképzők szakértelmének és támogatásának, illetve a sok gyakorlásnak köszönheti, hogy megtanult a fegyverrel bánni.