Nagy a kisgyerekes családok öröme a környei Bajcsy-lakópark környékén. Nemrégiben új játszóteret kaptak ugyanis a gyerekek. A bejárattól balra a kisebbek, jobbra a nagyobbak számára telepített játszóeszközök találhatóak, alattuk ütéscsillapítónak színes, öntött gumiburkolatot alakítottak ki. A baleset-megelőzés érdekében a járdák is gumiburkolatból készültek – olvasható a település honlapján. A homokozó felett most napvitorla gondoskodik a hűsítő árnyékról, a jövőben pedig a most elültetett hársfák lombja alatt tölthetik idejüket a gyerekek és a családok.

A játszótéren ivókút és kézmosó, szelektív hulladékgyűjtő is található, a füvet automata rendszer öntözi, a biztonságra öt térfigyelő kamera felügyel. A bejárati kapu előtt kialakított térköves részen a babakocsikat, illetve húsz kerékpárt lehet tárolni.

Mivel a játszótér lakóingatlanok közvetlen közelében helyezkedik el, minden nap 8 és 19 óra 30 között látogatható. Az éjszakai órákban a Bajcsy-lakópark játszóterét lezárják – írta a kornye.hu.