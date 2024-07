Az árnyat adó fákért hálát mondtak a meghívottak, akik a 2006-ban alakult egyesület munkájáról és az egyesületi lét fokozatos fejlődéséről hallhattak beszámolót. Botzs Viktória egyesületi tag összegyűjtötte, hogy tavaly 159 alkalommal nyújtottak segítséget, amelyből 70 alkalommal tűzoltói beavatkozás történt.

Muzslai László őrnagy, tatabányai tűzoltóparancsnok méltatta az egyesület eddigi munkáját

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Mindezért Muzslai László őrnagy, tatabányai tűzoltóparancsnok is nagy-nagy köszönetet mondott. Beszédében kiemelte, hogy ez a vonulási szám minden tiszteletet megérdemel és méltatta a két szervezet, vagyis az egyesület és a tatabányai tűzoltóság között kialakult sikeres együttműködést. Hangsúlyozta azt is, hogy nem szabad szemet hunyni az önkéntesség felett, ami azt jelenti, hogy az egyesület tagjai munka mellett minden honorárium ellenére segítenek a bajba jutottakon. Egyebek mellett arra is emlékeztetett a tűzoltóparancsnok, hogy a pandémia alatt nélkülözhetetlen volt a munkájuk, valamint további támogatásról biztosította a tatabányai egyesületet.