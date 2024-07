Az egyre gyakoribb hőhullámok és a súlyos csapadékhiány miatt nyaranta egyre hosszabb és erőteljesebb aszályos időszakok köszöntenek be. A napokban előbb a déli megyékben, majd végül az egész ország területén életbe lépett a tűzgyújtási tilalom, ami érthető, hiszen a csapadékhiány miatt a száraz aljnövényzet könnyen lángra kaphat. Viszont sokan tévesen értelmezik, hogy pontosan mire is terjed ki a korlátozás.

Érdemes tájékozódni, milyen szabályok vannak érvényben és mire terjed ki a tűzgyújtási tilalom.

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tilalom alapvetően az erdőkre és a fás területek kétszáz méteres körzetére vonatkozik, de például utóbbi 200 méteres körzetben lévő külterületi ingatlanon is „él” a korlátozás. Szárazság idején a legkisebb szikra vagy hőforrás is lángra lobbanthatja a növényzetet, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. Tilos a vasút- és közút menti fásításokban a tűzgyújtás, de tiltott a parlag- és gazégetés is.

2022 júliusában emberi hanyagság miatt égett le Csolnok és Sárisáp között mintegy 45 hektárnyi terület, akkor a lángokat csak több óra elteltével, példás összefogás keretében sikerült megfékezni. Az akkori eset is mutatja, hogy most kellően oda kell figyelni.

Dr. Laczkó Melinda tűzoltó alezredes, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője megkeresésünkre közölte: a kihirdetett tűzgyújtási tilalom idején a természetben járva a kijelölt tűzrakóhelyeken sem gyújthatunk tüzet, lényegében még a Duna partján sem lehet tüzet rakni, hiszen szinte nincs is olyan partszakasz, melynek közelében ne lenne akár ártéri erdő, illetve fás, cserjés területek.

A tűzoltó alezredes hozzátette, hogy a saját kertünkre vonatkozó szabályok egészen mások, a belterületi lakóingatlanok kertjében a kerti hulladék égetésről az adott települési önkormányzat tűzgyújtásról szóló önkormányzati rendelete rendelkezik, annak hiányában tilos. Tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzati rendelettől függetlenül belterületen is tilos égetni. A növényi hulladék elégetése meglehetősen környezetszennyező, emellett tűzveszélyes is, ezért a komposztálást, vagy a növényi hulladék elszállíttatását tanácsolják helyette.