Az ember nyáron strandol. A Balatonnál. Ha oda nem jut el, kisebb tóparton vagy kicsempézett medencénél. A strandokról szinte mindenkinek vannak személyes élményei. Napsütés, naptejillat, palacsinta és hekk, hideg sör és csobbanás. No meg a háttérzaj, amiben olyan jól lehet szunyókálni. A strand maga az idill.

Az ember nyáron strandol. A strandon kiabál a gyerekével. A törölközőjét mások szájába teríti. Rágyújt és a csikket a fűben nyomja el. Távozáskor kirázza a plédet, messzire száll a kosz. Otthagyja a szemetét is. De legalább a saját papucsában megy haza.

A strand tud ilyen is, olyan is lenni. Van, aki szerint már az is bosszantó, hogy mások ott vannak és velünk egy vízben fürdenek. Egyesek szerint legjobb úgy strandolni, hogy inkább mi idegesítsünk másokat.

Megkérdeztük a Kemma.hu olvasóit, mi idegesíti őket legjobban a strandon. Itt a toplista a legbosszantóbb dolgokról:

Úgy rakják le a cuccaikat, hogy a pokrócuk a mi cuccunkhoz biztosan hozzáérjen...

A tiltás ellenére cigarettáznak...az orrom alá.

A gyerekük meztelenül futkos vagy fürdik.

Belepisilnek a vízbe. A gyerekeiket ott pisiltetik, ahol épp vannak

Bámulnak.

Ugrálnak a vízbe.

Véres sebtapaszt hagynak a vízben, a parton.

Amikor a szülők belefekszenek a gyerekmedencébe.

Belefújják az orrukat a vízbe, a hosszú hajukat nem kötik fel, és ruhában fürdenek….

Papucs nélkül, mezítláb kell hazamenni, mert ellopják a papucsot.

Ezek a legidegesítőbb magatartásformák a Kemma.hu olvasói szerint. A kommentek csak úgy özönlöttek a Facebookon. Persze volt köztük bőven önkritikus és vicces is. Valaki úgy fogalmazott, ő az ordibáló anyukáktól borult ki. Aztán neki is gyereke lett... Míg volt, aki azt írta, őt az zavarja a strandban, hogy mások elfoglalják az összes olyan helyet, ahol nincs hangyaboly, vagy éppen zavarják őt a strandolással horgászás közben...

Mi nem ítélkezünk. Örültünk, hogy ilyen sokan elmondtátok a véleményeteket. És mindehhez csak annyit teszünk hozzá: érdemes toleranciát is pakolni a strandtáskába!