Nem csak a nyári időszakban érdemes felkeresni a Dunakanyar fővárosát, Esztergomot, hanem az év minden szakában. Összeállításunkban most top 10 látnivalót ajánlunk Esztergomban, és még 10+1-et a környéken. Ha valaki szó szerint a természetbe, kirándulásra vágyik, az is találl kedvére valót, de ha a múzeumok világa érdekli akkor is. És ha nyár, akkor persze a strandok sem maradhatnak ki kínálatunkból. Történelmi helyszíneket, varázsos panoráma-pontokat is mutatunk. Ha pedig valaki csillagtúraszerűen fedezné fel Komárom-Esztergom megyét, az akár többnapos tervet is összeállíthat magának az alábbi kirándulóhelyeket érintve.

A TOP 10 látnivaló egyike Esztergomban a Szent Tamás-hegy, ahonnan ilyen szép kilátás nyílik a bazilikára is

Forrás: Kemma.hu

TOP 10 látnivaló Esztergomban

Bazilika

Ha esztergomi kirándulás, akkor kihagyhatatlan listánkból a bazilika, amely hazánk legnagyobb egyházi épülete. A közelmúltban ráadásul a kupolája is megújult, és rendszeresen szerveznek is túrákat a magasba, így az egész vidéket megcsodálhatjuk a magasból körbenézve. Azoknak is tud újdonságot mutatni a bazilika, aki járt már erre, ugyanis az idén több mint száz éve után szólalt meg együtt az esztergomi bazilika hat harangja.

A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház helyén állt Magyarország első székesegyháza, melyet Szent István király építtetett, és nevelőjéről, Szent Adalbertről nevezte el. Az eredeti épületet 1180-ban tűzvész pusztította el, a ma látható klasszicista stílusú épületegyüttest a XIX. század első felében emelték. Világviszonylatban a 18. legnagyobb bazilika, Európában csak a római Szent Péter-bazilika, a londoni Szent Pál-székesegyház, valamint a milánói és a kölni dóm múlja felül méreteit. Hogy pontosan milyen magas az esztergomi bazilika? Kereken 100 méter.

Kulturális és természeti kincsek

Keresztény Múzeum

Az esztergomi nevezetességek sorába kívánkozik a Keresztény Múzeum is. Ez Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye: európai és honi emlékeket egyaránt őriznek itt. A képtára is jelentős, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria után a harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteményét tekinthetik meg az idelátogatók. A Simor János 19. századi esztergomi érsek gyűjteményén alapuló múzeum 1875-ben nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, mai formájában pedig 1973-tól látogatható, állandó kiállításai mellett időszakos tárlatoknak is helyet adva.