A napközis tábort hagyományosan a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában rendezik meg, ahol a sütés-főzés mellett minden a kikapcsolódásról, a közös élményszerzésről is szól.

Linzert is készítettek a gyermekek az esztergomi táborban

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Sinkó Gyula, a tábor egyik főszervezője elmesélte, hogy feleségével, Borbálával, lányukkal, Annával, valamint pedagóguskollégáikkal, illetve gimnazista segítőikkel közösen idén is arra törekedtek, hogy a gyermekek hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Az első napokban neves-ismerkedős játékokat játszottak a gyermekekkel, majd következtek az ügyességi játékok, vetélkedők is. Sokan asztaliteniszeztek is, de a tornatermi játékok is kellő élménnyel szolgáltak. Most sem hiányozhatott a zene a táborból, Sinkó Gyula gitárt ragadva invitálta közös éneklésre a fiatalokat.

Mindemellett a táborozók a konyhában is jeleskedhettek. Az első napon paprikás krumpli készítésében segédkezhettek, de készült brokkoli krémleves, illetve aranygaluska, rántott csirkemell burgonyával és volt pestós tészta is. A lángostészta-szaggatásban, sőt, a különböző sütemények elkészítésében is örömmel vettek részt a gyermekek. A tábor végén mindenkit megajándékoztak receptekkel is, melyek alapján a fiatalok önállóan, vagy szüleikkel együtt foglalatoskodhatnak a konyhában.