A fiatal tatai anyuka példakép lehet mindenki számára. Nem engedve el gyermekkori álmát, immár családanyaként vágott neki az énektanulásnak. Panczel Diának, vagyis PéDé-nek egy tehetségkutató döntőjében izgulhatnak a tataiak.

Fotó: Beküldött

Dia úgy gondolta Magyarországon nem teljesítheti be álmait, ezért Angliába költözött. Ott született meg kislánya is. Végül pont álmai és kislánya hozta haza a fiatal nőt 11 év után, aki szerette volna, ha gyermeke itthon nőhet fel szerető családja, rokonai közelében.

– Mindig is szerettem és a mai napig is szeretem a szabadságot. Eléggé határozott egyéniségnek vallom magamat. Mindig is énekesnő szerettem volna lenni, de az élet valahogy más vizekre terelt engem egészen három évvel ezelőttig – kezdte történetét Dia, aki talán maga sem remélte, hogy álma valóra válhat még. Ráadásul a tatai nőt szó szerint felfedezték.

Út a tehetségkutatóig

– Kísérőként mentem el az egyik csatornához egy tehetségkutató műsorba és az ottani stábtagok egyből kinéztek maguknak. Mint mondták, én voltam a tetovált, laza, pozitív kisugárzású csaj, aki kitűnt a sok jelentkező közül. Pedig én nem is a meghallgatásra mentem – nevetett Dia, akinek onnan indult a karrierje.

– Először csak mosolyogtam a dolgon, nem is akartam komolyan venni, de valahogy beindult a gépezett és vitt magával az ár. Pár hétre rá mentem is egy castingra, ami hatalmas erőt és lökést adott. Úgy gondoltam, hogy ha minden képzettség nélkül idáig eljutottam, akkor érdemes energiát fektetnem bele – magyarázta a tatai nő, aki elkezdett énektanárhoz járni és saját dalokat is írt, illetve folyamatosan dalszövegek és dallamok járnak a fejében. Diának ráadásul nagyon fontos, hogy a dalai mindenkihez és mindenkiről szóljanak.

– Az első dalom egy profi dalszövegíró segítségével készült, aki azóta az énektanárom és nagyon jó barátság alakult ki köztünk. A második dalom megszületésében két ember volt segítségemre, illetve a videoklipben is ők segítettek. Azonban most már én írom a dalaim szövegét, szeretnék dalszövegíróként is érvényesülni, tanulni. Számomra az éneklés, a zene egy megnyugvást ad, imádok dalszövegeket is írni. Nyitott vagyok az új dolgokra, új emberekkel megismerkedni. Azért is fontos számomra, hogy a szövegeket is teljesen én írjam, mert minden dalom szövegével, dallamával az embereknek szeretnék adni hitet, erőt, önbizalmat – árulta el az énekesnő, akinek már már fellépései is vannak, legközelebb Naszályon láthatja a közönség.