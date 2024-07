A világelső újítás a két császárnak is nagyon tetszett és elismeréssel nyilatkoztak róla. Az 1906 októberében Budapesten összehívott Országos Acetilénkongresszus résztvevői is ellátogattak a korabeli sajtóban a “világosság városa“, az „acetilén Mekkája” jelzőkkel illetett Tatára, melyet a közvélemény is az acetilén városvilágítás nemcsak úttörőjének, de irányítójának is tartott.

Az 1897-es tatai hadgyakorlat apropóján I. Ferenc József osztrák császár és II. Vilmos német császár, valamint az acetilénlámpás közvilágítás is megérkezett a városba

Forrás: Fortepan / Lakatos Mária

A Öreg-tó partján álló vár vízben tükröződő, pompázatos látványa csaknem 700 éve kápráztatja el az embereket. A tatai hadgyakorlat idején a Pesti Hírlap tudósítása például így írt a városról:

Midőn ő felsége a szabadba lépett, pompás látvány tárult eléje. A vele szemben levő tópart színes világításban tündökölt, s a tó csendes felülete hatásosan tükrözte vissza a lampionok végtelen sorát, amely az egyik parttól a másikig nyúlt… Az egész város ki volt világítva...

Éjszaka is fényben a tatai látnivalók

A megemelkedett energiaárak miatti intézkedésekkel kapcsolatban az önkormányzat 2022. október 4-én a városi intézmények és cégek vezetőivel tartott egyeztetést. Az energiaárak nagymértékű emelkedése a tatai önkormányzatot komolyan érinti. Azért, hogy a városüzemeltetés továbbra is stabilan, biztonságosan működhessen, az önkormányzat számos pénzügyi és energiamegtakarítást célzó intézkedést tett azóta. Így többek között a tatai nevezetességek közül a várban és az Esterházy-kastélyban is lekapcsolták a díszvilágítást, a közvilágítást természetesen nem.