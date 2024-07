Tatabánya több városrészébe is invitált Dallos István, hogy megmutassa az 1900-as években működő ikonikus szórakozóhelyeket. Visszavezetett az 1900-as évek elejére, Bánhidára, több munkáskaszinóról is szót ejtett. Meginvitált a Hét Törpébe, ahol a 60-as évekbeli pultot mutatta be egy képen. Az 50-es években adták át a Bányász Vígadót, amely a VI-os és VII-es telep határán volt. Ma már a nyárfák árulkodnak csak róla. Étkeztetés is zajlott, jól főztek itt – mondta Dallos István.

A 60-as évekbe kalauzol a következő kép, amely a Dózsa Művelődési Házat mutatja. Az Akácfa Büfét is láthatjuk. Abban az időben sok ilyen szórakozóhely volt, amely a tavaszi, nyári hónapokban volt nyitva, s természetesen mindenhol élő zene szolgáltatta a talpalávalót. Nem hiába hívták a „legvidámabb barakknak” országunkat.

A Zsdánovról sajnos képet nem tudott hozni Dallos István, de az ottani hangulatot megidézte. Nevét az akkori ikonikus szórakozóhely a Szovjetúnió akkori kulturális miniszteréről kapta. Szó esett a Sport Étteremről, a Nívó kocsmáról, a Rózsakert Vendéglőről, a Gyep Csárdáról is. De a Táncplacc és a Ligetben lévő szórakozóhely is napirendre került a beszélgetésben.

S elsőként láthatják a nézők, a podcast hallgatói azt a fotót, amely az 1963-ban átadott Halászkertet ábrázolja, az átadáskor. A képpremier ezzel nem ért véget: ebben az adásban mutatta be elsőként a Puskin Művelődési Ház helyén lévő egykori Postakürt Éttermet is Dallos István.

A képeket nézve, a sztorikat hallgatva a Csinibaba ikonikus film jutott eszünkbe, s emlegettük.