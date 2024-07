Ezt a törődést, odafigyelést és szeretetet pedig érzik a vendégek is, akik folyamatosan jönnek a kis településre.

Nemcsak a régióból, hanem egészen messziről is, például Új-Zélandról és Angliából is jönnek kuncsaftok Tardosra, hekkért. Volt olyan nap, hogy 700 vendég is megfordult a tardosi hekkezőnél.

Becsülettel készítjük el a halat. A szavamat adom, hogy ez sosem fog megváltozni

– tudtuk meg, majd a jövőbeni tervekről is hallhattunk egy kis ízelítőt.

– Az idén megpróbáljuk téliesíteni a féltetőt és akkor már semmi akadálya nem lesz annak, hogy egész évben tudjuk fogadni a vendégeket – nyilatkozta a tulajdonos, aki szerint a sült hal árusítása eddig csak szezonális keretek között működött.