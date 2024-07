Idén sem maradhatott el a szlovák tábor a tardosi iskolában. Kissné Török Erika tagintézmény-igazgató a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően 15 tanuló a szarvasi szlovák iskolában elszállásolva ismerte meg az alföldi szlovákságot.

A tardosi gyerekek megismerkedtek az alföldi szlovákság hagyományaival is a tájházban

Fotó: Beküldött

A gyerekek számtalan programon vehettek részt az 5 nap alatt. A szarvasi szlovák tájházban és több tanyán megtekintették az alföldi szlovákság épületeit, berendezési tárgyait.

Színes programokon a tardosi gyerekek

A tardosi diákok a tábor során sokat hallottak az ott élő emberek életmódjáról, népszokásairól és egyházi életéről. Megismerkedhettek mezőgazdasággal, az állattartással és az ezekhez a munkákhoz használt szerszámokkal is. Kézműves foglalkozásokon ismerték meg a régi foglalkozásokat, kipróbálták a szalmafonást és a kékfestő nyomódúccal kendőt is készítettek magunknak. A népismereti nevezetességeken kívül ellátogattak a város főbb nevezetességeihez is. Megnézték a templomokat, szobrokat, ellátogattak az arborétumba, a Minimagyarország makettparkba, a Körösvölgyi Állatparkba, sétahajóztak a Holt-Körösön és fürödtek a szarvasi fürdőben is. Egy napra elutaztak Békéscsabára is, ahol a tájház megismerésén kívül megnézték a város főbb nemzetiségi nevezetességeit. A Szlovák Étteremben megkóstolták a finom gőzgombócot is. A táborban a népismereti ismeretszerzés mellett az esti foglalkozásokon a szlovák népdaltanulás mellett műveltségi vetélkedő és népismereti kvíz volt a program.