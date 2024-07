Hőségriadó 39 perce

Támad a kánikula, vizet oszt a MÁV és a Volán is

A nagy meleg miatt a MÁV és a Volán is szeretné utasait a legnagyobb biztonságban tudni, ezért a főváros mellett a legforgalmasabb városokban is vizet osztanak, így Tatabányán is.

Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV-Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volánbusz pedig munkanapokon a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, így Tatabányán is – tájékoztatta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-t.

Az ásványvizet a vasúttársaság naponta 10 és 17 óra között osztja a készlet erejéig és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi. A Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, így Tatabányán, valamint Békéscsabán, Budapesten a Népliget autóbuszállomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen is.

Súlyos következményei is lehetnek a hőhullámnak, mint a hőstressz, a napszúrás vagy a hőguta, így fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. Leginkább a fiatal korosztály, valamint az idősek vannak a legnagyobb veszélyben. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot!



