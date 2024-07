Kinga lassan három hete van már otthon. A kislány azóta rengeteget fejlődött. Orvosai szerint igazi kis csoda a hét sztrókot is átélt kislány.

A hét sztrók után életmentő koponyaműtétet végeztek Kingán. A műtét nyoma örök emlék marad

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kinga már most rácáfolt az orvosaira, akik szerint se beszélni, se mozogni nem fog. Gabi, a kislány édesanyja a Kemma.hu-nak elárulta, hogy mióta otthon vannak, beindult lánya gyógyulása.

Gyógyulás 7 sztrók után

– Hagyjál, fáj – hallatszik a szobából Kinga kis vékony hangja. Bár a hagyjál szót csak a sokadik ismétlésre értjük meg, a fáj-t tisztán és hangosan ejti ki a kislány. Mint kiderült, éppen egy gyógymasszőr van nála, aki a lábát vette kezelésbe. Azt pedig Kinga nagyon nem szereti, és ennek határozottan hangot is ad. Gabi azonban most egy kicsit sem haragszik, hogy lánya ellenkezik. Minden egyes kimondott szóért hálát ad.

Kinga nem szereti, ha a lábát masszírozzák. Hangosan tiltakozik a kezelés ellen

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Egy éve biztos haragudtam volna rá, ha ellenkezik. Akkor is már erős személyiség volt, aki megmondta, ha valami nem tetszett neki. Most azonban ezek már apróságnak, lényegtelennek tűnnek. Én vagyok a legboldogabb, ha látom, hogy újra akaratos, ha szól, hogy fáj neki, vagy kéri, hagyjuk abba. Minden egyes kimondott szóval rácáfol az orvosokra és reményt ad a gyógyulásra – mondta Gabi. Kinga ugyanis a hazaérkezésük után elkezdett beszélni. Főleg babanyelven, de egyértelműen reagál és válaszol, ha szólnak hozzá. Az "anya", az "apa", a "mama", a "hagyjál" és a "fáj" szavakat már érthetően ki is mondja. Ráadásul a kezeit is egyre ügyesebben használja.

– A bal kezét már nagyon szépen használja, a fogása is erős. A jobbat pedig már elkezdte emelgetni, azonban még kicsit görcsös. A lábaira sínt kap, illetve rendszeresen tornáztatják és masszírozzák. És a fejét is elkezdte már kicsit tartani – sorolja a gyógyulás jeleit az édesanya, aki szeretné, ha a helyzet ellenére gyermekeinek boldog élete lenne.

A kislányt ölbe kell levinni az emeletről. A babakocsival a közeli játszótérig szoktak elsétálni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Az első emeleten lakunk, ahonnan ölbe kell levinni Kingát. A majdnem harminc kilóját pedig már megérzem a derekamon. Kaptunk egy babakocsit, amivel el tudunk menni sétálni, azonban az autós gyerekülés csak jövő héten fog megjönni. Remélem, hogy akkor kicsit messzebbre is el tudunk menni élményeket gyűjteni. Kinga kisebbik bátyjának, Kristófnak nyári szünete van. Szeretném, ha kicsit ő is kikapcsolódhatna. Egyelőre most a közeli játszótérig tudunk csak elmenni – magyarázta Gabi, aki nagyon hálás mindenkinek, aki segít nekik, hogy Kinga minél hamarabb meggyógyuljon.