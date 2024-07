Végeztek a restaurátorok a felső munkákkal és elkezdték lebontani az állványzatot a Szentháromság-szobornál. Miután lekerül az állványzat, utána tudják befejezni a szoborcsoport teljes restaurálását, de az eredmény magáért beszél – közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere, aki a napokban egy videóval jelentkezett a Széchenyi térről.

Gyönyörű lett az esztergomi Szentháromság-szobor.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Mint arról még májusban beszámoltunk, a tudatos városfejlesztés nemcsak a járdák és az utcák megújításában érhető tetten Esztergomban, az átgondolt fejlesztési koncepcióban a közterületeken álló alkotások renoválása is ugyanolyan fontos szerepet tölt be. Az 1900-ban Kiss György szobrászművész által készített Szentháromság-szobor mindig megragadja a városba érkező turisták figyelmét, hiszen a látogatók nemcsak a várhegyet, hanem rendre a Széchenyi teret is felkeresik.

Érdekesség, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság idejére a felállványozott szoborcsoport piros-fehér-zöld színű díszvilágítást kapott. Egyébként az alkotás már állványok nélkül látható.