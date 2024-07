Ekkor Nagy Balázs és Kiss Tünde érkezik operett- és musicaldalokkal, majd Varga Miklós lép fel. 16 óra 50 perckor Pécsvárady Attila polgármester mond köszöntőt, őt követi Szandi, 19 órakor pedig az Apostol élő koncertje jön.

Szandi is fellép a kisigmándi falunapon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: teol.hu

Lesz tombolasorsolás is, majd Csocsesz lép színpadra, este pedig DJ Felber Gyulával lehet bulizni. Délelőtt a gyerekeket versenyek várják, lesz lángosevés, zsákban ugrálás és kötélhúzás is, 14 órától lesz körhinta, játszóház és légvár is. 16 órakor habparti kezdődik.