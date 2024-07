Volt, ahol a sparhelt is előkerült, mások bográcsban főztek. A csapatokat a tűzgyújtástól kezdve folyamatosan felkereste Radoszta János, a zsűri elnöke, akinek Szepesi Szabolcs, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagymestere is segített az értékelésben. Pallagi Tibor polgármestertől megtudtuk, hogy a tízből nyolc csapat vett részt a versenyben, az önkormányzat, illetve a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület versenyen kívül főzött.

Rotyogtak a különleges ételek a bográcsokban

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Gasztronómiai szempontból igen változatos volt a felhozatal, hiszen készült többek között vadpörkölt, töltött káposzta füstölt oldalassal, gombócos káposzta, csülkös pacal, szarvaspörkölt, lecsós tészta, kecskepörkölt, körmös csülökpörkölt és hideg gyümölcsleves is. A programok már kora délután elkezdődtek, az óvodapedagógusok akadályversennyel, a polgárőrök KRESZ-pályával készültek az érdeklődőknek.

Népszerű volt a légvár, a népi játszóház és a buborékfoci is. A délután folyamán a helyiek mellett más településeken élők is kilátogattak a futballpályára, ahol a felvidéki testvértelepülésről, Bartról érkezett delegációt is vendégül látták. A helyi csoportok, valamint egyesületek fellépése mellett Auth Csilla énekesnő is színpadra lépett, az esti utcabál, illetve a Taurin Cirkusz tűzshow-ja is nagy sikert aratott. A falunapot egyébként az önkormányzat és a községi könyvtár, míg a főzőversenyt a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület rendezte meg.

Az idei falunapi rendezvény kettős ünnepnek számított, hiszen hivatalosan is felavatták a Magyar Falu Program keretében a futballpályánál létesített szabadtéri színpadot. A létesítményt Erős Gábor ország­gyűlési képviselő, Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Pallagi Tibor polgármester szalagátvágással adta át. A község vezetője elmondta: Leader pályázat keretében sörpadok, hangosítóberendezés beszerzésére, illetve a falunapra is nyertek támogatást.