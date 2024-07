Strandriport: a Gyémánt Fürdő családbarát is

No, de nemcsak zene és fürdőzőbarát, hanem a családbarát címet is joggal kiérdemli a Gyémánt. Ebben a hónapban minden 14 év alatti gyermek ingyen lépheti át a fürdő küszöbét. Továbbá az étteremben is igyekeztek a legkisebbek kedvére tenni. Jó hír, hogy rossz idő esetén sem kell aggódni, a fedett családi élményfürdő egész évben időjárásbiztos lehetőséget nyújt a tökéletes családi programhoz. Ezekben a napokban talán kevésbé keresett a szaunavilág, de erre is van lehetőség: infra és finn közül lehet választani.