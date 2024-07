A szurdok természeti adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak, ahol összességében 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak. A Rám-szakadék összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. A mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, míg szélessége helyenként a 3 métert sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzadhat.

A Rám-szakadékban kőgurulás, sziklaomlás is előfordulhat. A Pilisi Parkerdő pedig korábban is rendre jelezte és friss közleményében is kiemelte:

a szurdokot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A parkerdő azért döntött korábban a lezárás mellett, mert a folyamatosan növekvő látogatószám, azaz az emberi terhelés, valamint a klímaváltozás miatti hosszú, aszályos időszakok és a jelentős mennyiségű csapadékkal járó esőzések váltakozása negatívan hat a Rám-szakadék kőfalainak állékonyságára. A legutóbbi omlást követően a látogatók biztonsága érdekében ideiglenesen lezárták a helyszínt a teljes körű geológiai és statikai vizsgálatok elvégzéséig és kiértékeléséig.

A vizsgálatokon azt állapították meg, hogy felelősséggel és bizonyossággal egyik sziklafalról sem állítható, hogy ott kizárt lenne a kőhullás és omlás lehetősége. Ugyancsak kiszámíthatatlanná teszik a kőzettömegek viselkedését az azokat átjáró törési síkok. Az omlások várható idejét pedig nem lehet megjósolni. Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a Pilisi Parkerdő az eredmények alapján arra a megállapításra jutott, hogy

a Rám-szakadék nem tehető teljesen biztonságossá a természeti jellegét megváltoztató, nagymértékű és jelentős költségekkel járó beavatkozás (betonozás, acélhálóval történő borítás) nélkül. Ezek azonban éppen a szurdok természeti értékét és szépségét károsítanák.

A Pilisi Parkerdő az ösvény lehető legbiztonságosabb nyomvonalának kijelölése és kiépítése érdekében a kirándulók feje fölé nyúló szikláknál új, elkerülő nyomvonalat és lépcsőt hozott létre. Emellett eltávolították a sziklafal állékonyságát rontó gyökereket és faegyedeket, az útvonal legkritikusabb szakaszait pedig minden tavasszal szakértőkkel vizsgáltatják végig.